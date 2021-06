ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial. Son siège social est installé à Luxembourg. Il est le plus important producteur d'acier au monde.

Les activités industrielles d’ArcelorMittal en France sont réparties selon les trois divisions d’ArcelorMittal Europe : Produits plats, Produits longs et Downstream Solutions, auxquelles il faut ajouter la recherche et développement (R&D).

Le savoir-faire d’ ArcelorMittal :

Produits plats

Les activités du segment Produits plats en France sont représentées par deux entités : ArcelorMittal France pour la moitié nord de la France et ArcelorMittal Méditerranée pour le sud.

ArcelorMittal France compte un site administratif et commercial à Saint-Denis (93) et sept usines : Dunkerque (59), Mardyck (59), Desvres (62), Montataire (60), Florange (57), Mouzon (08) et Basse-Indre (44). Ces sites fournissent de l’acier à de nombreux secteurs industriels, tels que l’emballage, l’industrie générale, et surtout l’automobile. Les usines d’ArcelorMittal France sont stratégiquement implantées à proximité des grandes entreprises du secteur automobile européen. Six pays d’Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne et Italie) représentent à eux seuls près des trois quarts des livraisons d’ArcelorMittal France.

ArcelorMittal Méditerranée compte deux sites dans le sud de la France : Fos-sur-Mer (13) et Saint Chély d’Apcher (48). Le site intégré de Fos-sur-Mer produit des aciers pour l’automobile, l’industrie, les tubes... Ces produits sont majoritairement expédiés dans les pays du bassin méditerranéen : Espagne, Italie, Grèce, Turquie et Maghreb. Le site de Saint Chély d’Apcher est spécialisé dans la production d’aciers électriques haut de gamme destinés au marché des véhicules électriques et hybrides et aux alternateurs pour la production d’énergie.

Avec une usine à Uckange (57), ArcelorMittal Tailored Blanks fournit à l’industrie automobile des flans soudés laser, une solution novatrice qui combine différentes nuances d'acier dans une seule tôle, pour diminuer le poids des véhicules tout en améliorant leur sécurité.

Produits longs

Dans le segment des Produits longs, l’usine de Gandrange (57) fabrique des tiges et barres en acier qui servent les clients des secteurs de l’automobile, de l’énergie et de la mécanique, et ArcelorMittal Wire Solutions produit des fils et des câbles.

Downstream Solutions

ArcelorMittal Downstream Solutions rassemble des activités industrielles, des centres de services et des activités de distribution.

Les activités industrielles présentes au sein de la division ArcelorMittal Downstream Solutions couvrent un large éventail de produits acier de spécialité : ArcelorMittal Industeel produit des tôles fortes, des plaques et des pièces forgées ; ArcelorMittal Construction fournit de l’acier pour des couverture, bardages, façades métalliques ; sans oublier ArcelorMittal Wire Solutions (fils et câbles) et ArcelorMittal Tubular Products (tubes).

ArcelorMittal Projects est représenté en France par une activité principale : l’énergie solaire avec notamment une équipe implantée à Martillac (33).

Les Centres de services (huit implantations en France) transforment l’acier pour livrer des produits et solutions sur mesure répondant aux besoins des clients du secteur automobile et d’autres industries.

Enfin, avec 35 sites en France plus un site internet e-commerce e-steel.arcelormittal.com, les activités de Distribution se situent au plus près des clients (particuliers, artisans, PME et grandes entreprises) pour leur livrer des produits acier, inox et aluminium.

Recherche et développement

Les équipes de recherche et développement d’ArcelorMittal sont particulièrement implantées en France, avec trois sites principaux rassemblant plusieurs centres de recherche.

À Maizières-lès-Metz (57), un centre de recherche Produits se consacre à l’automobile et à l’emballage, un centre Process à l’amélioration des procédés de fabrication, et un troisième est dédié aux produits longs (fils et barres). À Montataire (60), le centre de recherche est exclusivement consacré aux solutions acier pour l’automobile. Enfin, le centre du Creusot (71) développe et apporte une expertise sur les plaques, les inox et les alliages.