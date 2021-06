ArcelorMittal Construction France

ArcelorMittal Construction met à votre disposition des solutions innovantes dans le but de vous inspirer des constructions ingénieuses tout autant qu’esthétiques.

Conformes aux règlementations en vigueur et conçues pour répondre à vos besoins, nos gammes permettent aux bâtiments que vous concevez d’être performants, durables et attrayants.

ArcelorMittal Construction met au point des produits hautement performants d’enveloppe du bâtiment en acier, en s’appuyant sur une équipe de recherche et développement, un réseau d’experts techniques et de prescription, des sites de production locaux et des équipes commerciales de proximité.

Que vous travailliez à la conception de logements résidentiels, d’un immeuble de bureaux, d’un entrepôt industriel, d’une plateforme logistique, d’un bâtiment agricole, ou encore de chambres froides, nous pouvons concrétiser vos idées et répondre aux besoins spécifiques de votre projet grâce à notre large éventail de produits.

Nos solutions sont personnalisées afin de répondre aux besoins de votre projet. Que vous recherchiez des couleurs, des formes, des finitions ou des dimensions particulières, nous vous proposons des solutions à même d’améliorer l’esthétisme, la performance et la durabilité des bâtiments que vous créez. Notre approche sur mesure s’étend jusqu’à notre système logistique, nos livraisons étant adaptées en fonction des exigences de vos sites locaux.

Nous gérons toutes les étapes de fabrication, de la bobine en acier jusqu’à la livraison du produit fini. Nous mettons à votre disposition le plus large éventail de produits du marché et vous proposons un choix inégalé de revêtements organiques techniques et durables, de couleurs, aspects et finitions variés. Nos solutions optimisées allant souvent au-delà des normes existantes, nous vous délivrons les certificats associés pour des programmes d’accréditation et des assurances en lien avec la construction écologique.

Le savoir-faire d’ArcelorMittal Construction :

TOITURE

Panneaux sandwich de couverture

Profils de couverture

Systèmes de toiture inclinée

Systèmes de toiture à faible pente étanchée

Profils support photovoltaïque

Supports d’étanchéité & plateaux

MUR ET FAÇADE

Panneaux sandwich de bardage

Profils traditionnels de bardage et façade

Profils architecturaux de façade

Lames

Cassettes

Systèmes double & triple peaux de bardage

PLATEAUX DE BARDAGE

MUR RIDEAU PRÉFABRIQUÉ

PLANCHERS

Planchers collaborant

Planchers de coffrage

Planchers secs

AGRO-ALIMENTAIRE

Panneaux sandwich agro-alimentaire

REVÊTEMENTS ORGANIQUES