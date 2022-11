Vous souhaitez mener des projets d’aménagement dans votre maison ? Lui donner plus d’allure, de couleurs ? Optimiser l’espace ? Laissez la créativité s’emparer de vous... Et ce, grâce à nos précieux conseils et à notre savoir-faire.

Spécialisés dans l’aménagement sur mesure, notre objectif est de mettre en relief vos idées. A votre écoute, nos experts vous aideront et donneront vie à vos projets d’aménagement divers et variés : dressings, bibliothèques, meubles personnalisés, placards sur mesure…

Si vous souhaitez faire aménager diverses pièces de votre maison ou appartement et créer des meubles 100% personnalisés qui allient design et praticité, les experts ARCHEA sont là pour vous guider. N’hésitez pas à demander une étude, celle-ci est offerte.

De la cuisine, intégrée au salon en passant par le bureau ou encore du dressing à la bibliothèque, réinventez tous vos espaces à vivre. Quel que soit votre projet, ARCHEA créé vos aménagements sur mesure, pour vous et avec vous.

Les technologies évoluent, les goûts changent et nos intérieurs se modernisent. Prenez plaisir à jouer avec les formes, les couleurs, les matières et nous réaliserons un intérieur à votre image. Rêvez, nous réalisons.

Entre créativité, réactivité et professionnalisme, nous nous définissons par notre exigence en termes de qualité, de service et de design. En tant que professionnels de l’aménagement sur mesure, nous menons vos projets de A à Z sans dénaturer ni votre intérieur, ni votre mode de vie.

Comment réaliser votre projet ?

Nos conseillers viennent chez vous, s’inspirent de vos goûts, de votre cadre de vie et vous proposent les solutions les mieux adaptées ; parfois inédites mais toujours pratiques (placard portes coulissantes, aménagement d’armoire sous comble, dressing sur mesure, rangements de salle de bain, etc.).

ARCHEA vous assure un conseil et un accompagnement personnalisés des prestations professionnelles, de la conception au service après-vente.

Le savoir-faire d’ARCHEA :