Cela fait maintenant presque 50 ans qu’ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS (AAP) basée à Merxheim, France, fournit au secteur de la construction des produits de qualité ainsi qu’un service client exceptionnel.

Ainsi, les clients qui travaillent dans la plupart des langues européennes bénéficient aujourd’hui des services de l'établissement de Merxheim, car chez AAP, être proche de ses clients signifie obligatoirement savoir parler leur langue. AAP s'est forgée une excellente réputation avec la production de ses produits et, en 2007, l'usine a également lancé une nouvelle ligne de prélaquage à haute vitesse en mesure d'appliquer des systèmes de peinture multiples dans des largeurs pouvant aller jusqu'à deux mètres de large.

Notre entreprise est certifiée dans plus de 15 pays selon différentes normes internationales ISO et ECCA (European Coil Coating Association), y compris ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. L'aluminium prélaqué Reynolux® est marqué CE selon la norme EN 15088 sous le numéro CE 0036 – CPR – M – 081 – 2014

Chez ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS (AAP), le développement durable a la signification suivante : utiliser nos valeurs pour garantir succès financier, excellence environnementale et responsabilité sociale par le biais de partenariats, dans le but d'assurer des bénéfices nets à long terme à nos actionnaires, nos employés, nos clients, nos fournisseurs et aux communautés au sein desquelles nous travaillons.

Notre engagement en matière de développement durable a une longue histoire. Il est visible tous les jours, de la manière dont nous vivons nos valeurs jusqu'au cadre stratégique que nous avons défini pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable et qui devrait nous permettre de suivre notre progression en direction de notre vision pour 2020.

D'après nous, le choix du développement durable fera de nous une entreprise meilleure et ce sont justement les entreprises « meilleures » que choisissent les gouvernements et les communautés. Cette qualification facilite l'accès au territoire, aux marchés, au capital, aux ressources et à la population.

Le savoir-faire d’AAP :

Aluminium prélaqué Reynolux®

L’aluminium prélaqué Reynolux® est une tôle d’aluminium prélaqué en continu. Il peut être peint d’une large variété de revêtements de couleur. Les avantages de l’aluminium prélaqué Reynolux® sont nombreux : outre la résistance aux UV et aux intempéries, il est également facile à transformer et façonner.

L’aluminium prélaqué Reynolux® est un produit polyvalent. Il convient parfaitement aux toitures, aux habillages de façades et à de nombreuses autres applications intérieures et extérieures dans les domaines suivants : Building, Corporate ID, Toiture, Transport & Industrie. L’aluminium prélaqué Reynolux® peut être aussi bien utilisé dans le neuf que dans la rénovation.