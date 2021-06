La promesse ARDEX ne termine pas avec la vente de nos produits : nous accompagnons nos clients sur les chantiers partout dans le monde.

Que ce soit pour du neuf ou la rénovation d'ancien, ARDEX est synonyme de concepts qui vont avec leur temps.

Autrement dit : nous sommes à votre écoute pour vous aider dans vos projets.

Depuis près de 70 ans, ARDEX se place en tant que leader incontesté avec ses produits novateurs à la mise en œuvre fiable et est la marque de compétence des artisans et négoces spécialisés. Ce succès s'explique notamment par le caractère familial de l'entreprise ARDEX qui ne fait pas partie d'un groupe et soigne son attitude toute particulière vis-à-vis de l'innovation et de la tradition. Chez nous, la force d'innovation et la flexibilité entrepreneuriale ne s'opposent pas à un engagement traditionnel envers une qualité sans compromis – au contraire, ces valeurs font partie de notre quotidien. Et il va de soi que nous misons toujours sur les tous derniers procédés en matière d'assurance-qualité.

Grâce à une forte croissance organique et des acquisitions stratégiques ciblées au niveau international, le Groupe ARDEX, avec ses 53 filiales et 3 000 employés, est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays sur presque tous les continents – pratiquement partout en Europe, notre principal marché.

Avec plus de dix grandes marques, le Groupe ARDEX réalise un chiffre d'affaires global de 770 millions d‘Euros. Grâce à ces chiffres, ARDEX est devenu l'un des leaders incontestés dans le segment des matériaux spéciaux haut de gamme pour le bâtiment.

En tant que partenaire de longue date, nous connaissons les exigences des artisans. Notre grande expérience des matériaux et des procédés de mise en œuvre ainsi que le dialogue permanent avec notre clientèle d‘artisans, sont notre principale source d‘inspiration.

Sur cette base, nous mettons au point des systèmes de produits pour les professionnels. Des systèmes qui se complètent et qui font gagner du temps et de l'argent grâce à leur mise en œuvre facile et rapide et leur excellent rendement au mètre carré.

Le savoir-faire d’ARDEX :