ARMSTRONG PLAFONDS

Armstrong Ceilings Solutions est un leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de plafonds acoustiques et de systèmes de suspension (construction neuves projets de rénovation, projets BIM) pour les bâtiments professionnels et tertiaires. Les systèmes de plafond Armstrong sont des solutions globales qui visent à améliorer le bien-être dans tous les espaces (Bureaux, Santé, Education, commerce et loisirs, transport). Parmi les solutions novatrices figurent des plafonds qui améliorent le confort acoustique et visuel dans un environnement sûr et sain.



ARMSTRONG possède plusieurs types de plafonds :

- Plafonds Minéral (laminé, laine de verre, laine de roche)

- Plafonds Métal (métal, métal déployé, applications murales)

- Plafonds Flottants (Ilôts, Canopy, Baffles)

- Systèmes de plafond TECHZONE- Intégration luminaires et ventilations.

- Plafonds à système de suspension (ossatures, cornières, transitions, profiles, boites à rideaux)