Depuis plus de 30 ans, nous mettons notre passion à votre service dans la réalisation de vos projets de construction ou de rénovation.

Implantée à BAULOU (09000), notre entreprise ariégeoise, ART ET BATIMENT, intervient en Ariège, Foix, Pamiers et vous accompagne dans vos démarches et réalisations de l'ensemble de vos travaux de bâtiment.

De la construction neuve à la rénovation du bâti ancien, nos compétences couvrent plusieurs secteurs d'activité.

Du gros œuvre à la création artistique, nous nous sommes entourés d'une équipe d'artisans ariégeois expérimentés, de tous les corps de métiers, vous garantissant des prestations haut de gamme, pour l'expertise et la réalisation de vos travaux, dans le respect des traditions artisanales.

Du gros œuvre, au second œuvre technique et à la finition, nous étudions, personnalisons et réalisons vos projets.

En fonction de vos attentes, nous vous accompagnons à définir votre projet depuis la réflexion du plan à la conception finale de l'ouvrage, avec des prestations de qualité.

Spécialisés dans création et la restauration des bâtiments anciens, grâce à notre savoir-faire associé à notre passion pour les matières nobles, nous redonnons vie à vos anciens bâtis.

Nous œuvrons dans le respect des techniques et matériaux traditionnels, pour redonner du cachet à votre édifice.

Parce que nous avons le goût des finitions minutieuses et artistiques, nous intégrons au bâtiment, des créations esthétiques, en harmonie avec votre environnement telles que sculptures, mosaïques et peinture.

Le savoir-faire d’ART ET BATIMENT :