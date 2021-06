Filiale d’un groupe japonais, ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS produit et commercialise une large gamme de produits super-abrasifs sur tout le marché européen.

La priorité de l’entreprise est de maximiser la satisfaction et les performances de ses clients sur divers secteurs d’activité, tels que l’automobile, l’aéronautique, la mécanique, le verre et le BTP.

Pour cela, l'équipe Développement en place sur les sites de production de Chartres (France) s’aide de ses décennies d’expérience pour concevoir des outils techniques pour toujours plus de productivité.

De belles avancées technologiques permettent de proposer des produits fiables et innovants. Ces innovations ne seraient rien sans une production solide et une qualité répondant aux attentes des clients. Chaque année, 10% du chiffre d’affaires est investi dans les équipements de production pour rester plus que jamais dans la course de la performance et de la précision.

La force de vente est déployée sur toute l’Europe et apporte son expertise et son assistance technique pour chacune des applications clients. En 2014, une filiale commerciale d’Asahi Diamond Europe est créée en Allemagne afin d’être plus proche, plus réactif et plus à l’écoute des clients.

ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS en chiffres :

Siège social et 2 sites de production à Chartres, France

130 personnes

16 millions d'euros de chiffre d’affaires

10% d’investissements par an

Le savoir-faire d’ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS :