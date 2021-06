ASCIER est une entreprise familiale indépendante qui contribue depuis des années à faire travailler, à former et à faire vivre des personnes dans leur région.

ASCIER est implantée en Seine-et-Marne depuis plus de trente ans.

ASCIER est importateur d’une gamme complète de matériels d’accessibilité : monte-escaliers (fauteuils et plates-formes d’escalier), élévateurs et plateaux verticaux, systèmes de rampes d’accès. Tous ces matériels, certifiés et répondant aux normes CE, sont destinés à la seule utilisation des personnes.

ASCIER a sélectionné les meilleurs constructeurs, provenant des pays d’Europe du Nord, renommés pour leur savoir-faire dans la fabrication des matériels pour l’accessibilité des personnes handicapées.

ASCIER est la 1ère entreprise française dans le domaine de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à avoir créé un site internet en 1999 en donnant accès à toutes les informations sur ses matériels, constituant ainsi une base de connaissances et un référentiel pour ses futurs clients, les professionnels de la santé et du bâtiment, ergothérapeutes, architectes et toute personne intéressée par l’accessibilité.

ASCIER vous propose une solution sérieuse pour monter et descendre un escalier ou franchir un obstacle (petit ou grand).

En véritables professionnels de l’accessibilité, nos conseillers sont formés à l’écoute des clients et à la préconisation de la meilleure solution.

ASCIER garantit un matériel adapté à vos besoins réels et exclusivement destiné aux personnes à mobilité réduite.

Nos équipes techniques sont régulièrement formées par les constructeurs pour vous assurer confort et sécurité.

Le savoir-faire d’ASCIER :