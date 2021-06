ASCOREL : Architecte de solutions embarquées & connectées

C’est grâce à des fondateurs passionnés par l’électronique embarquée que tout commence en 1988, avec la mise sur le marché d’un système de sécurité (CEC) pour grues mobiles.

Et c’est durant les 5 années suivantes qu’ASCOREL, pose les fondations de son expertise dans la conception et la fabrication de systèmes conçus pour améliorer le contrôle et la sécurité des machines utilisées dans le TP, le bâtiment, les mines et carrières, le travail en hauteur et la lutte contre les incendies.

Situé en région lyonnaise, ASCOREL c’est aujourd’hui une entreprise de plus de 60 personnes, reconnue pour son savoir-faire et ses systèmes conviviaux.

Son expertise industrielle rayonne désormais à l’international.

ASCOREL, c’est une équipe soudée qui œuvre chaque jour pour apporter à ses clients et partenaires un service complet : de la conception, à l’installation et au suivi après-vente, nos équipes sont motivées par l’amélioration de solutions adaptées à vos besoins.

Conformément aux dispositions légales, ASCOREL a procédé au calcul de l’index ”l’égalité Hommes-Femmes pour l’année 2020, et obtient la note de 35/65.

Le savoir-faire d’ASCOREL :