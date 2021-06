ASSOCIATED WAEVERS FRANCE

ASSOCIATED WEAVERS (AW) est l’un des principaux producteurs de moquette tuftée en Europe.

Le siège social de notre entreprise se trouve à Renaix (Flandre-Orientale, Belgique). C’est également là que se trouve le principal site de production de notre entreprise.

L’engagement de nos 630 collaborateurs s’est traduit par la production et la vente de 26 millions de mètres carré de moquette, soit un chiffre d’affaires de 172 millions €. Nous exportons vers plus de 55 pays et disposons de bureaux de vente au Royaume-Uni et en Allemagne.

Dès ses débuts, vers la fin des années 1960, AW a été le créateur par excellence de moquettes imprimées. Durant des années, les motifs innovateurs d'AW ont donné le ton et ont dès lors été très demandés en Europe et au Royaume-Uni.

Nous sommes parvenus, comme nul autre, à faire vivre les somptueux dessins et coloris Axminster dans nos produits. Depuis un certain temps, la demande en moquettes à thèmes contrastés a fortement baissé sur plusieurs marchés importants.

À l’heure actuelle, de nombreux consommateurs préfèrent les produits monochromes, à effets mouchetés ou ton sur ton. Grâce à un suivi intensif de toutes les tendances et des innovations importantes en termes de coloris, de textures et de techniques dans le monde de l’aménagement et des textiles d’intérieur, nous parvenons systématiquement à développer et à commercialiser des qualités de moquettes créatives, contemporaines et innovantes.

Le savoir-faire ASSOCIATED WEAVERS :