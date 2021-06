ATALUS : Je végétalise les talus, et vous ?

Créée en 1995 par André PIEYRE à Rillieux-la-Pape, l’entreprise ATALUS diffuse maintenant le brevet français ATALUS à travers le monde.

Nous possédons plus de 26 ans d’expérience dans la construction des murs de soutènement végétalisés ATALUS et des ouvrages d’art (ponts), déjà plus de 3 millions d’ATALUS dans le monde.

Il faut savoir que l’ATALUS ne nécessite pas de fondation, il n’est pas armé. Ils sont entièrement démontables et ils peuvent être réutilisables pour la création d’autres structures en béton.

Dès maintenant, nous sommes présents sur 4 continents, l’ATALUS ne cesse de se développer, nous sommes toujours la recherche de nouveau licenciée.

Où que vous vous trouviez nous pouvons vous proposer la solution ATALUS.

Votre satisfaction est notre seule préoccupation !

Notre but est de créer des murs de soutènement qui n’en n’ont pas l’apparences, pour cela nous pouvons créer des courbes, des inclinaisons, ou encore intégrer des escaliers. Mais la manière la plus efficace d’y parvenir est de végétalisé votre mur, et ainsi le rendre invisible sous les plantations et réaliser un mur vert.

Notre savoir-faire nous permet de réaliser des murs de grandes hauteurs, des murs paysagés, des massifs de fleurs et même des jardins suspendus.

Faites-nous part de vos idées et nous nous occupons du reste !

Le savoir-faire d’ATALUS :