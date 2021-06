ATI ISOLATION : Concepteur & fabricant d'isolants minces thermo réflecteurs depuis 1998

Industriel majeur du marché européen des isolants minces thermoréflecteurs, ATI s’appuie sur son savoir-faire pour innover sans cesse.

Parmi nos milliers de clients et partenaires, 2500 artisans du bâtiment ont été formés directement par nos prescripteurs et contribuent à l’évolution constante de nos matériaux. Du plus basique au plus performant, chaque isolant offre un niveau de technicité, de conforts et de sécurité maximum.

20 ans d’existence, c’est une aventure industrielle à taille humaine et une vraie proximité avec nos clients.

Contrairement aux isolants classiques épais, qui limitent le flux de chaleur uniquement par leur épaisseur, la barrière réfléchissante renvoie le chaud vers le chaud pour assurer une isolation thermique aussi bien en été qu’en hiver.

Quelles que soient les variations de température à l’extérieur, les isolants ATI assurent une protection thermique et une température intérieure stables et confortables.

Capacités de fabrication :

45 000 m² par jour pour les multicouches par collage «Hot-Melt» (suppression des ponts thermiques).

18 000 m² par jour pour les isolants à bulles et aluminium (machines à commandes numériques).

Une capacité totale de production de 63 000 m² par jour qui nous positionne comme une référence sur le plan européen.



Garanties & certificat :

Aujourd’hui, ATI s’engage sur la qualité de ses produits par :

La traçabilité de toutes ses productions.

Une garantie décennale (L’Auxiliaire du BTP n°066-100027).

Des isolants certifiés selon NF EN 16012

Sains, anallergiques et sans substances volatiles, tous les isolants ATI sont classés A+.

Le savoir-faire d’ATI :