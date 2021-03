Axter conçoit, fabrique et commercialise des membranes d’étanchéité bitumineuse destinées aux toitures terrasses plates ou inclinées ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics et de Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous les produits complémentaires et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40% de son chiffre d’affaires à l’exportation vers plus de 50 pays dans l’union européenne, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et dans les Dom-Tom. La société s’appuie sur une présence effective dans certains pays.

Le savoir-faire d'Axter :



AXTER propose une gamme étendue de systèmes d’étanchéité à base de bitume pour :

Les toitures terrasses :

Inaccessibles autoprotégées ou sous gravillons

Accessibles (jardins, piétons, privatives, parkings)

Végétalisées

Les murs enterrés :

Produits d’imperméabilisation liquide ou pâteux à froid

Produits d’étanchéité soudable ou auto-adhésive

Produits de drainage

Les toitures terrasses parkings :

Parkings privés ou publics

Véhicules lourds ou légers

Rampes d’accès

Le Génie Civil :

Ouvrages d'art (ponts-routes, ponts-rails...)

Ouvrages enterrés (murs enterrés, tunnels voutes…)

Ouvrages hydrauliques (bassins, réservoirs…).



Coletanche :