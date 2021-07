BANIDES ET DEBEAURAIN concepteur et fabricant de robinets, raccords, connexions et produits de sécurité pour la distribution du Gaz depuis 1928, notre entreprise familiale est devenue un acteur de référence en France, en Europe et dans le monde.

Acteur incontournable du secteur gazier, notre société est devenue un partenaire majeur de la robinetterie gaz avec une des gammes les plus larges du marché, destinée aux applications allant des réseaux enterrés et hors-sol avant compteur aux installations domestiques, industrielles et commerciales après compteur approvisionnées en Gaz Naturel, Butane et Propane.

Pour concevoir des produits sûrs et ergonomique, notre société s'appuie sur ses savoir-faire multiples dans le travail des matériaux (laiton, cuivre, acier, plastique) et leur assemblage (connexions métal / plastique, cuivre / acier, etc.).

Nous nous adaptons aux évolutions du marché et nous sommes à l'écoute du client. C'est pour cela que nous avons investi dès 1994 dans un atelier d'injection plastique afin de satisfaire les nouveaux besoins du marché de l’avant-compteur qui évolue des pièces laiton vers des solutions en Polyéthylène.

Notre Bureau d'Etudes spécialisé nous permet de développer avec le client un produit répondant à une problématique particulière. La sécurisation des réseaux gaz étant l'une des priorités des distributeurs d’énergie, nous avons acquis un solide savoir-faire en matière de sécurité, avec notamment la conception de dispositifs de déclenchement par excès de débit pour les réseaux en Polyéthylène nouveaux et existants.

Le savoir-faire de BANIDES ET DEBEAURAIN :