CUPASTONE, les experts de la pierre naturelle, produit, extrait, crée, conseille et distribue de produits en pierres naturelles pour l’intérieur et l’extérieur, adaptables à l’aménagement paysager, à la décoration mais aussi à l’urbanisme et la construction. CUPASTONE est présente en France à travers ses 14 agences locales de distribution, ouvertes aux particuliers et aux professionnels, avec des expositions permanentes des pierres dans plusieurs environnements : salon, salle de bains, cuisine, jardins….

Notre équipe de 80 experts vous fera profiter de conseils experts. L’entreprise dispose de 8 carrières en France, Espagne, Portugal et Brésil ainsi que d’une plateforme logistique sur le terminal de Cheviré du port de Nantes-Saint-Nazaire.