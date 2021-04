DENY FONTAINE RTE DE SAINT VALERY

80960 SAINT BLIMONT

France 0322302601 phone 0322302381

Filiale de SECURIDEV, Leader Européen spécialisé dans les serrures et systèmes de sécurité, Dény Fontaine développe, fabrique et commercialise des gammes complètes de matériels et de solutions de contrôle des accès, permettant d'assurer une condamnation sécurisée des accès, et une bonne circulation des flux humains autorisés.

DENY FONTAINE a exposé son expertise technologique à EXPO PROTECTION A cette occasion, l’entreprise a présenté aux nombreux visiteurs du secteur « Risques malveillance et feu » ses derniers développements en matière de Contrôle d’accès. Des innovations pilotées par le 3T Manager

