Deny Security est une référence en matière de sécurité. Cette entreprise née de la fusion de FONTAINE, concepteur prestigieux de serrures de luxe, et de DENY, précurseur verrouillages mécaniques, électriques et électromagnétiques. Les produits de la marque s’adressent en priorité aux entreprises recevant du public comme les aéroports, hôtels, hôpitaux, écoles, transports ferroviaires, palais, musées, banques, assurances…



• Pointure dans l’univers des équipements de sécurité, Dény Security propose une gamme complète des solutions globales de haute sécurité, notamment des : cylindres mécaniques ou électroniques

• serrures électroniques et mécaniques

• contrôles d’accès autonomes ou centralisés

• serrures motorisées pour les issus de secours



Les produits de Dény Security sont conçus et développés par des ingénieurs et des techniciens dotés d’années d’expérience dans les technologies du contrôle des accès pour apporter une solution à tous les besoins.

Depuis ses débuts, la marque propose des solutions pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les établissements de santé. Les contrôles d’accès ont été étudiés pour se marier avec simplicité dans les installations existantes. La serrure Spead Line, certifiée NFS 61-937 est la dernière nouveauté de l’entreprise.

Elle a été conçue pour répondre aux exigences des établissements tertiaires et des collectivités locales. La serrure multipoint LSS, quant à elle, est destinée à la protection des établissements bancaires et des sites sensibles tertiaires ou industriels.