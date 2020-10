Desso, qui fait partie du groupe Tarkett, est une entreprise leader active dans plus de 100 pays dans le domaine des moquettes, dalles de moquette et surfaces de sports. On trouve les produits Desso dans les bureaux de grandes entreprises et de services publics, dans les établissements d'éducation et de soins de santé, dans les habitations privées et les hôtels, les navires de croisière, les avions et les clubs de football de premier plan.



Notre mission est de développer des produits uniques, contribuant à un environnement intérieur nettement meilleur pour maximiser la santé et le bien-être des gens. L'accomplissement de cette mission s'appuie sur le programme d'innovation de l'entreprise et ses trois piliers, créativité, fonctionnalité et philosophie Cradle to Cradle®, qui viennent étayer la transition vers l'économie circulaire régénératrice.



Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter : www.desso.com