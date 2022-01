Système modulaire de drainage TOUT-EN-UN, CLIPCEN® permet de réaliser rapidement et économiquement le drainage des fondations des bâtiments, tout en respectant les règles fixées par le DTU 20.1 Réalisés en polystyrène expansé recouverts d'un géotextile, les modules de 1 mètre de long s’emboîtent aisément grâce aux manchons PVC fournis . Ils se découpent facilement et conviennent ainsi à tous types de construction. Le massif drainant remplace le gravier et ainsi, grâce à sa légèreté, démultiplie considérablement la vitesse de pose même en conditions d’accès difficiles.