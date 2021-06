Nous concentrons nos efforts sur les défis les plus complexes et les plus fondamentaux auxquels sont confrontés les secteurs des process, industriels, commerciaux et résidentiels du monde entier. Nos talents mondiaux, nos technologies de pointe et nos plates-formes centrales apportent de la valeur dans un large éventail d’industries et de secteurs. Consider It Solved™, avec nous, votre problème est résolu d'avance.

EMERSON se transforme avec audace afin de servir au mieux les intérêts de nos clients et de nos associés. Avec une forte dynamique créée autour de deux plates-formes commerciales, Solutions d'automatisation et Solutions commerciales et résidentielles nous voulons exercer un rôle de premier plan dans le monde industriel, en relevant les défis d'un marché toujours plus complexe et imprévisible. Cette nouvelle dynamique nous permet d'assurer notre croissance à court terme et à long terme. Nous voulons également conserver notre rôle de partenaire de confiance auprès de nos clients dans le secteur des procédés industriels et le secteur des bâtiments résidentiels et commerciaux.

EMERSON a procédé à une transformation audacieuse afin de créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires. En nous concentrant sur nos deux principales plates-formes commerciales — Solutions d'automatisation et Solutions commerciales et résidentielles — nous sommes en position de force pour relever les défis d'un marché de plus en plus complexe et imprévisible, en créant une valeur à court et à long terme en tant que partenaire de confiance pour nos clients.

Le savoir-faire d’EMERSON :