Eubiq a été fondée en 2000 dans le but de développer un nouveau concept de gestion de câbles et de prises électriques modulables : un système qui change et révolutionne le principe

d'alimentation électrique.



En 2003, Eubiq a achevé avec succès la Recherche et le Développement du Système GSS et a breveté mondialement son invention. Avec le Système GSS, les utilisateurs sont maintenant libres d'ajouter, d'enlever et de repositionner à volonté les prises de courant le long d'un rail par simple rotation. Ce brevet technologique protège de surcroît, des chocs électriques potentiels, tout objet conducteur qui entre en contact avec le rail électrique. Le Système GSS est hautement sécurisé.