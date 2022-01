Lancée en avant-première sur BATIMAT 2015, la solution brevetée THERMIDECK® SOUBASSEMENTS rencontre un véritable succès depuis 3 ans avec plus de 50 000 m2 de blocs et hourdis mis en œuvre. Dédiée à la construction de soubassements pour les maisons individuelles et les extensions, les logements collectifs et les bâtiments commerciaux*, cette barrière thermique est l’une des plus performantes du marché**. Elle est certifiée Passivhaus Institut, et répond aux exigences de la RE 2020 et du label BEPOS.