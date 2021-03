FAUCONNET FISA

Non renseigné

FAUCONNET Ingénierie : leader français des éditeurs de logiciels depuis 1985 pour le génie climatique.

FAUCONNET Ingénierie SAS (Fisa) est éditeur de logiciels pour le génie climatique depuis 1985. Avec l'avènement de la maquette numérique, Fisa déploie ses solutions autour du BIM pour tous les professionnels du bâtiment.

Cette entreprise familiale créée par Michel FAUCONNET est aujourd'hui dirigée par ses fils Jérôme et Olivier FAUCONNET. La société de conseil en ingénierie des années 80 a rapidement évolué et s'est spécialisée dans le développement de logiciels spécifiques à la profession. Fisa propose un catalogue complet de logiciels pour les professionnels œuvrant dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de l'aéraulique et de l'hydraulique.

FAUCONNET Ingénierie anticipe l'apparition de nouveaux besoins et place l'innovation au cœur de sa politique de développement pour créer une nouvelle gamme de logiciels "BIM". S'appuyant sur son expertise dans le génie climatique Fisa propose à ses clients, en plus de leur fournir des outils indispensables, un accompagnement personnalisé et unique pour réussir leur transition digitale sur le chemin du BIM.

Le savoir-faire de FAUCONNET :

NOS LOGICIELS

Autodesk Revit® : Plateforme logicielle de conception et de construction BIM.

Fisa-BiM : Simplifier la gestion des maquettes numériques.

Fisa-BiM CVC : Kit prêt à l'emploi pour le tracé CVC dans les maquettes numériques.

Suites Fisa-BiM : Les Suites Fisa-Bim associent la conception et le tracé CVC aux calculs.

FisaFamily Browser : Gestionnaire de bibliothèques de familles personnalisables pour Revit®. FisaPDFRevit : Outil permettant l’insertion d'un fichier PDF dans Autodesk® Revit®.

NOS FORMATIONS