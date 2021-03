Via Provinciale Sud, 5 42011 BAGNOLO IN PIANO France

FIBROTUBI, une grande entreprise aux racines solides.

FIBROTUBI a été fondée en 1958 et s'est rapidement implantée sur le marché de la production de plaques et de tubes en fibre-ciment, s'imposant en quelques années sur la scène nationale.

Solidement convaincue qu'une innovation continue respectant la tradition est l'essence d'un développement capable de satisfaire les exigences d'un marché de plus en plus exigeant, elle s'est distinguée au fil des années pour la conception et la fabrication de produits de plus en plus diversifiés et technologiquement avancés (plaques de ciment GEA , conduits de fumée inox ETERINOX , cadres pour portes coulissantes ORCHID , etc.).

FIBROTUBI utilise uniquement des matériaux sélectionnés pour fabriquer des produits conformes aux réglementations communautaires les plus strictes. Un service technique hautement spécialisé fournit un conseil valable qui permet de faire face aux problèmes les plus complexes toujours de la manière la meilleure et la plus à jour possible.

FIBROTUBI dispose d'une gamme complète de produits de construction capables de faciliter le travail des opérateurs du secteur de la construction, offrant des solutions avantageuses, efficaces et économiques pour la construction et l'entretien des bâtiments.

FIBROTUBI est certifié ISO 9001 et opère à Bagnolo in Piano (RE).

Le savoir-faire de FIBROTUBI :