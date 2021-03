GENIE INDUSTRIES a été fondé en 1966, date à laquelle Bud Bushnell fit l'acquisition des droits de fabrication d'un élévateur de charges fonctionnant à l'air comprimé. Les clients semblaient impressionnés par « l'effet magique produit dans la bouteille », utilisé pour lever et abaisser l'élévateur — c'est ainsi que la marque «GENIE» a vu le jour.

Face à une demande croissante en élévateurs de charges et en plateformes de travail élévatrices, la gamme de produits GENIE® a été complétée par des équipements tels que les monte-personnes, les nacelles à flèche fixe, les nacelles à flèche articulée, les tours d'éclairage et les chariots télescopiques.

Au début des années 2000, en raison de la période de ralentissement économique, la société a décidé de se mettre à la recherche d'un partenaire possédant les mêmes valeurs. Terex Corporation qui disposait déjà d'une expérience dans l'acquisition de plusieurs fabricants d'équipements, s'est avéré être le choix adéquat pour l'activité.

En 2002, GENIE INDUSTRIES a été vendu et est devenu la division commerciale Terex Aerial Work Platforms (AWP) de Terex. Grâce à la force et à la réputation dont jouit l'entreprise sur le marché, tous les équipements GENIE continuent d'être vendus dans le monde entier sous la marque GENIE.

« Dès le tout début, GENIE a œuvré au développement de produits susceptibles d'apporter une solution aux défis rencontrés par ses clients sur les chantiers — et ce processus ne s'achève jamais, » déclare Matt Fearon, Président de GENIE, Terex AWP. « Nos équipes d’ingénieurs et responsables produits s’appuient sur les remarques et suggestions des clients pour concevoir de nouveaux produits dotés des dernières technologies, afin de répondre à l’évolution des besoins. Nous fabriquons nos produits selon des normes strictes qui aident à améliorer la qualité et à réduire les coûts, ce qui offre un retour sur investissement locatif élevé (rROIC).

Aujourd'hui, les équipements GENIE sont utilisés dans divers secteurs d'activités et applications dans le monde entier, y compris la location, l'aéronautique, le bâtiment, l'événementiel, les pouvoirs publics et l'armée, l'industrie de même que les entrepôts et le commerce de détail.

En tant que premier fabricant mondial de nacelles élévatrices, GENIE s'emploie à réduire les déchets, améliorer la qualité, être à l'écoute de ses clients et fournir une assistance de premier ordre bien longtemps après la vente de l'équipement. Grâce à cette stratégie, GENIE est devenu une marque de confiance depuis quelques décennies et participera, à l'avenir également, à l'essor de sa clientèle et des activités de cette dernière.

« Du garage de Bud Bushnell aux 4500 membres qui forment l'équipe et servent la clientèle dans le monde entier, GENIE c'est avant tout une histoire de travail d'équipe. Nos clients nous ont accordé leur confiance pour nous permettre de façonner le secteur des nacelles élévatrices et offrir des solutions sécurisées de travail en hauteur. Main dans la main avec nos clients, nous continuerons à créer de nouvelles solutions et opportunités leur permettant d'atteindre de nouveaux sommets. » déclare Fearon. « Pour nous, 50 ans, ce n'est que le début, le meilleur reste encore à venir. »

Le savoir-faire de GENIE :