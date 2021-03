Le Groupe SAFIR est spécialisé dans la conception et la fabrication sur-mesure de portes et portails pour le collectif l'industrie et l'habitat. Le Groupe SAFIR est une rareté hexagonale ; 100% des produits du groupe sont assemblés en France sur ses deux sites de fabrication (78 et 60).

L’équipe R&D tient à répondre à toutes les exigences de ses clients en matière d’imagination et d’innovation tout en concevant des produits conformes aux normes européennes.

Le Groupe SAFIR c’est enfin la garantie pour les clients de délais respectés et d’une qualité de service irréprochable.

Le savoir-faire de SAFIR :