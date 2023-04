HELP HUMIDITÉ

Vous êtes à la recherche de solutions efficaces pour éliminer l'humidité de vos murs et remontées capillaires ? Les appareils d'assèchement des murs IPG GEOSTOP, IPE STOP ONE et ATE LC30 LOW COST sont les produits qu'il vous faut. En effet, l'humidité peut causer des problèmes de santé et dévaloriser votre patrimoine.



Nos appareils, tels que nos déshumidificateurs électromagnétiques IPE STOP ONE et géomagnétiques IPG GEOSTOP, sont conçus pour tous les types d'habitations et budgets. Ils sont également fabriqués en France avec une qualité supérieure sans équivalent sur le marché. Découvrez notre nouveau produit, le déshumidificateur ATE LC30 (LOW COST), qui est un boîtier inverseur de polarité électromagnétique efficace contre l'humidité. Sa pose rapide et facile en fait une solution pratique pour lutter contre les problèmes d'humidité dans votre maison.



En outre, nos produits sont faciles à installer et leur efficacité est prouvée. Ils représentent donc une valeur ajoutée pour la valorisation des logements de vos clients. Nous proposons également à la distribution nos appareils ATE contre le calcaire et le tartre.



N'attendez plus pour éliminer l'humidité dans votre maison ou celle de vos clients avec nos solutions innovantes et efficaces. Les déshumidificateurs IPG GEOSTOP, IPE STOP ONE et ATE LC30 LOW COST, ainsi que les appareils ATE contre le calcaire et le tartre, sont disponibles à la vente pour les professionnels et les particuliers.