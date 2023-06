Humidistop France SAS

Découvrez nos solutions de lutte contre l'humidité, qui incluent des déshumidificateurs avec nos systèmes inverseurs de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP et électromagnétique IPE STOP-ONE. Nos produits sont fabriqués en France et proposés à des prix compétitifs.



L'élimination de l'humidité est essentielle car elle peut entraîner des problèmes de santé et endommager votre patrimoine. Cependant, il est important de trouver la source du problème plutôt que de traiter simplement ses effets. Souvent cachée derrière les murs et les sols, l'humidité peut être difficile à éliminer.



Nous proposons des solutions professionnelles pour éliminer l'humidité des murs, y compris les remontées capillaires. Nos déshumidificateurs avec nos systèmes inverseurs de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP et électromagnétique IPE STOP-ONE sont adaptés à tous les types de logements et à tous les budgets.



Nos produits sont appréciés des particuliers pour leur efficacité, leur coût abordable et leur installation rapide. Ils offrent également une forte valeur ajoutée pour la valorisation de votre logement.