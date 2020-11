Ideal Standard est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de bains créant l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en passant par l’installateur

Ideal Standard est une marque du groupe Ideal Standard International

A propos du groupe Ideal Standard International

Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des meubles, et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international en matière de solutions de salles de bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes, telles que: Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (UK), Ceramica Dolomite (Italy), and Vidima (Eastern Europe)