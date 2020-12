Isonat by Buitex

Des solutions d’éco-isolation innovantes !

Composés de bois, de chanvre, de textile ou d’ouate de cellulose, les éco-isolants Isonat s’adaptent à toutes les applications du bâtiment. Ces produits intégralement fabriqués en France, offrent un confort de pose incomparable et des performances égales ou supérieures aux isolants traditionnels. Entreprise rhônalpine, Buitex convertit depuis plus de 100 ans des fibres naturelles ou revalorisées pour concevoir des produits pour le secteur du bâtiment, mais aussi de la literie, de l’horticulture et de l’automobile.

Découvrez nos isolants en fibre de bois biosourcés pour l’isolation par l’intérieur et par l’extérieur

Découvrez les solutions d'isolation thermique et acoustique en fibre de bois d’Isonat. Des produits performants et respectueux de l'environnement, sous marquage CE selon la norme produit EN 13171 et certifiés ACERMI : une garantie de performance et de qualité pour les professionnels de la construction.

Isonat dispose aujourd’hui de deux gammes principales de produits en fibre de bois : des isolants flexibles, dédiés à l’isolation par l’intérieur, et des isolants rigides, dédiés à l’isolation par l’extérieur. Deux gammes de conception et de fabrication 100 % française.