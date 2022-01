KLÖBER FRANCE

Depuis 50 ans, Klöber propose des produits pour la toiture. Klöber étend sa notoriété sur toute l’Europe et dispose désormais d’un catalogue de produits innovants très diversifié. Bien connu pour ses produits de sous-toitures en pente, Klöber l’est moins pour ses solutions d’étanchéité et les isolants sarking, assurant ainsi la qualité de l’isolation intérieure de toute la maison.

Avec les années, Klöber s’est progressivement imposé comme le partenaire de référence pour tout ce qui concerne la création de produits dédiés à l’isolation thermique, c’est-à-dire servant de barrière, non seulement à l’air, au vent, mais aussi à l’humidité. Ceci s’explique par la volonté manifeste de l’entreprise de créer des produits sans cesse renouvelés, et conformes aux différentes normes environnementales de chacun des pays dans lesquels la marque est diffusée.



Ecrans de sous-toiture pour toitures à pentes et métalliques, pare-vapeurs, accessoires pour la ventilation de faîtage et d’arêtiers de qualité, marchepieds universels, dispositifs de retenue de neige, jusqu’aux sorties de toitures à pentes ou plates, fixations de charpente… pour toutes ces situations spécifiques, Klöber propose des solutions spécifiques. Mais Klöber, ce sont aussi des produits dédiés à la ventilation des toitures et des canalisations (cuisine, sanitaires…).



Enfin, Klöber, a créé et commercialise une bande adhésive étirable, véritable alternative au plomb, qui présente l’avantage majeur d’être étirable jusqu’à 60%



Enfin, parce que Klöber considère comme primordial de former, non seulement ses propres salariés, mais aussi ses clients et revendeurs, à ses produits et techniques, la marque a créé en 2005 son centre de formation, à Ennepetal, en Allemagne. Rester proche de ses clients et leur proposer un service inégalable, telle est la recette d’un partenariat fiable entre les distributeurs et les professionnels du secteur.