Inscrit dans une approche terrain depuis près de 60 ans, KP1 innove avec la mise en place de son premier tour de France des « Rencontres Techniques ». Dédiés aux bureaux d’études Structures et bureaux de contrôle, ces rendez-vous régionaux, ont déjà accueilli plus de 120 professionnels depuis novembre 2017. Ils illustrent la démarche d’accompagnement et de proximité, aux quatre coins de l’hexagone, du leader français des solutions préfabriquées. Fort de ce succès, 8 nouvelles dates sont prévues jusqu’à la fin du 1er semestre 2018 (Lyon, Saint-Etienne, Dijon et Lille en février, Metz en mars, Paris en avril…).