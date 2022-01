LAFARGE BETONS

Lafarge en France



La France est le berceau historique du Groupe depuis 1833. Lafarge compte en France près de 6 500 salariés sur 500 sites, dans les activités ciment, granulats et béton.

Les ressources minérales sont extraites dans les carrières. Dans les usines et centrales, qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national, elles sont transformées pour produire ciment et béton. Lafarge France propose aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…

Engagé dans une démarche de développement durable, Lafarge France agit en faveur de l’environnement, que ce soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l’économie d’énergie.



Des informations plus complètes sur Lafarge Bétons en France peuvent être obtenues sur son site interne : http://www.lafarge-france.fr/wps/portal/fr/3-Betons