LSE (Logiciel Service Entreprise) conçoit, édite et commercialise via son réseau de partenaires et ses agences régionales des progiciels destinés aux PME et ETI du BTP

Pour garantir la réussite de leur projet, LSE accompagne ses clients à chacune des étapes de la mise en œuvre de leur propre solution : Analyse des besoins - Définition et mise en place de l’architecture matériels/logiciels – Paramétrages- Formation - Aide au démarrage et assistance après-vente.

Ainsi, depuis 1984, LSE a informatisé plusieurs milliers de PME et formé plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs, devenant ainsi l’un des leaders de ce marché, position renforcée depuis le rachat en 2009 de la Business Unit BTP de CEGID.