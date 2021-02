Novoceram réalise des solutions pour les revêtements de sol et de mur en matériaux céramiques, durables et sûrs.



Conçus pour exprimer le style français, les produits Novoceram sont fabriqués principalement en France et réalisés avec les meilleures technologies disponibles, dans le respect de l'environnement et des personnes.



Novoceram est également mobilisée pour le développement social et économique du territoire.



À travers une collaboration dense et réactive, Novoceram travaille avec ses partenaires commerciaux, les architectes et les professionnels de la construction en leur fournissant des opportunités de vente concrètes tout en les accompagnant dans leurs problématiques d'avant et après-vente.