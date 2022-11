OSRAM est l’un des deux principaux fabricants d’éclairage dans le monde.

La société est présente sur toute la chaîne de valeur, des composants - y compris lampes, semi-conducteurs, diodes électroluminescentes (LED) - aux ballasts électroniques en passant par les luminaires complets, les systèmes de gestion de la lumière et les solutions d’éclairage. OSRAM compte environ 33 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5,6 milliards d’euros sur l’exercice fiscal 2015 (clos le 30 Septembre 2015).

Les activités commerciales d’OSRAM sont centrées sur la lumière - et par conséquent sur la qualité de vie - depuis plus de 100 ans.

