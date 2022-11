Fabricant franco-suisse de systèmes d’isolation thermique et phonique à base de fibre de bois, PAVATEX commercialise des produits et des solutions à hautes performances environnementales et énergétiques destinés à l’enveloppe des bâtiments (toiture, façade et sol). Les panneaux isolants rigides ou flexibles en fibres de bois accompagnés de la gamme complète d’étanchéité PAVATEX permettent la création de systèmes innovants et écologiques en ITE et ITI.



Adaptés à la rénovation et à la construction neuve, les produits PAVATEX assurent une protection contre la chaleur estivale et le froid hivernal, contre les bruits aériens et solidiens, contre la propagation du feu en cas d’incendie et régulent le transfert de vapeur d’eau. Les performances des panneaux isolants en fibres de bois PAVATEX permettent la création d’un climat intérieur sain et d’une atmosphère agréable et confortable.



PAVATEX : des produits garantis et certifiés, des systèmes complets et un service technico-commercial fiable et compétent à distance et sur chantier.