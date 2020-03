BSW GMBH est une entreprise présente sur le marché mondial de la construction de matériaux contre les vibrations dans les bâtiments, édifices, maisons d’habitation, etc... Actuellement, l’entreprise possède 8 sites de production.



A ses débuts, en 1954, BSW GMBH était fabricant de produits insonorisant à base de caoutchouc et de plastique. Aujourd’hui le groupe est devenu un incontournable fournisseur de revêtement de sols, de tapis de sport faits de mousses composites.



Grâce à sa gamme de produits qui est à base de granulés en caoutchouc assemblés au polyuréthane, BSW GMBH innove le monde de l’isolation acoustique des bâtiments.



Outre leur présence sur le marché international comme en Australie, en Chine, en Suisse, à Dubai et aux Etats-Unis, les articles signés BSW GMBH ne requièrent pas de maintenance et bénéficient d’une garantie de 10 ans.



Les produits les plus connus fabriqués par le groupe BSW GMBH sont essentiellement les sols de terrain de sport, les revêtements de sols et les isolations contre les sons des pas. A présent, les matériaux d’isolation phonique pour les bâtiments rentrent dans la série de ses produits avec le Regufoam qui est à base de mousse à alvéoles et le Regupol, un assemblage de polyuréthane, de fibres et de granulés de caoutchouc.