SARPAP & CECIL INDUSTRIE – Groupe BERKEM

Spécialisé dans la formulation, production et commercialisation de solutions chimiques destinées au bâti, le Pôle Sarpap & Cecil Industrie du Groupe Berkem offre depuis près de 50 ans des produits qui améliorent les performances des matériaux, notamment le bois et ses dérivés, pour des habitats plus sûrs et sains.

Sarpap & Cecil Industrie propose notamment dans ses gammes de solutions le dispositif préventif termite avant construction TERMIFILM UV+.