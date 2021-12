SAUGNAC JAUGES

Parce que les matériaux vivent, parce que les sols bougent, et qu'en vivant et en bougeant ils attentent à la qualité de la construction, à sa sécurité, à son confort, nombreux sont les ouvrages et les constructions qui nécessitent une mise en observation constante ou ponctuelle.



C'est la première destination des Jauges Saugnac : surveiller.



La seconde destination de ces mêmes jauges consiste à participer à la gestion du "désordre" de la construction en mesurant son évolution.



Différents types de jauges correspondent à différents types de désordres.



En adaptant le type de jauge à poser au phénomène à observer (fissure, déplacement, glissement, inclinaison) et parce qu'un phénomène n'est bien connu que si l'on peut l'exprimer en chiffres, les Jauges Saugnac permettent de mesurer dans le temps l'aggravation, la stabilisation et même les cycles d'évolution. Les lectures régulières sont reportées sur des graphiques significatifs et définiront la tendance du désordre.



La connaissance de leur évolution sera déterminante pour leur réparation.



C'est ainsi que ces jauges, conçues et mises au point par Janpierre Saugnac, expert, apportent des solutions pratiques et précises à des problèmes qui, jusqu'à présent, étaient traités au mieux d'une façon très rustique.



Les Jauges Saugnac remplacent définitivement les témoins plâtre.



C'est la marque de l'expert.