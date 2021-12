Un jour, le dressing s’impose ! Avec le dressing à la carte de SIFISA, cet équipement devient accessible à tous. Le secret? Des modules qui se juxtaposent et s’assemblent parfaitement, en largeur 400, 600 ou 1000 mm au choix, et de hauteur et profondeur fixes : H 2200 X P 500. Des joues de finitions de hauteur 2500 et de profondeur 600 mm ou H 2200 X P 500 pour finaliser le placard en hauteur, avec ou sans portes coordonnées SIFISA.