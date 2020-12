L’entreprise SOLS ET FONDATIONS est spécialisée dans les travaux de fondations et de consolidation des sols. Le département commercial de SOLS ET FONDATIONS distribue le BIOCOFRA « VS », « PARA », « JD+ » «RESERVATION », et le Cupolex.



Le procédé BIOCOFRAVS, utilisable sous dalle portée, est un coffrage perdu biodégradable constitué de panneaux de carton en nid d’abeilles qui permet de s’affranchir de tout sinistre dû au retrait gonflement des argiles.



BIOCOFRA VS est un produit breveté et fait l’objet d’un cahier des charges agréé par SOCOTEC.



L’introduction d’eau dans ce coffrage, après la prise du béton de la dalle portée, supprime la résistance du carton et amorce sa biodégradation. L’espace ainsi libéré est propice à la libre déformation du sol.



BIOCOFRA VS supporte jusqu’à 2 mètres de béton armé. Il possède une capacité portante de 5t/m² mais il suffit d’humidifier son réseau interne pour en supprimer toute résistance.



Les panneaux de BIOCOFRA VS peuvent être proposés associés en usine à un isolant thermique.



Avantages du Biocofra "VS" :

Économique : Au niveau du terrassement, du compactage (un décapage des terres suffit), des études (découpe des panneaux dans tout sens et peu de chutes), du personnel (pose par personnel non spécialisé) et des moyens matériels (mise en œuvre manuelle / temps de pose rapide).

Écologique : Le Biocofra « vs », produit biodégradable, respecte l’environnement en s’intégrant parfaitement au sein des chantiers à démarche HQE. (Utilisation de papier recyclé et assemblage effectué à la colle à l’eau).

Un vaste choix d’épaisseurs et une association possible en usine avec un isolant thermique pour une pose sur chantier encore plus rapide.

15 années d’utilisation, 15 années sans sinistre et plus d’un million de m² posés.