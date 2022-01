La protection anti-graffiti joue un rôle primordial dans la résistance dans le temps des ouvrages d’art et des bâtiments. Stop-Graff propose l’application de protections anti-graffiti sur différentes catégories de façades (bétons, pierres calcaires, enduits minéraux et ciments, …) mais aussi sur les écrans acoustiques et ouvrages d’art. Stop-Graff réalise différentes prestations de protection adaptées selon le type de support et les besoins du maître d’ouvrage.