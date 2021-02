SYNELOG SA

Créée en 1973, SYNELOG a su établir des relations privilégiées avec les miroitiers, et devenir une entreprise humaine à l’écoute de ses clients.

SYNELOG invente des profilés répondant aux exigences changeantes de la demande. Elle propose des solutions toujours plus performantes et économiques pour l’isolation thermique et phonique des fenêtres anciennes en bois.

Depuis 30 ans, SYNELOG est le leader européen du survitrage et du double vitrage de rénovation. Ses produits sont désormais des standards incontournables du marché.

Le savoir-faire de Synelog :