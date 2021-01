TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite.

Couverture :

TERREAL propose des solutions globales pour créer des toits alliant performances techniques et esthétique durable. L’étendue de notre gamme nous vaut d’être choisi à la fois pour des toitures contemporaines audacieuses comme pour des toits plus traditionnels, dans le respect de la préservation du patrimoine.

Avec 11 unités industrielles en France ancrées dans les grandes régions tuilières, TERREAL offre un choix inégalé d'une 60aine de modèles de tuiles adaptées à tous les styles et traditions.

Tuiles

Isolation

Ecrans de sous-toiture

Accessoires fonctionnels

Évacuation des eaux pluviales

Façade décoration :

TERREAL innove sans cesse, avec des éléments de façade rapportée en terre cuite capables d’offrir de nouvelles fonctionnalités et une large palette de teintes contemporaines.

Produits de façade ventilée

Brise-soleil

Produits acoustiques

Plaquettes de parement et de vêture

Appuis Réno et chaperons monolithes



La gamme de produits pour la décoration offre un éventail de choix pour harmoniser à la perfection les façades et les sols : appuis de fenêtres en façade, dessus de murs, claustras et pavés pour les aménagements extérieurs, carrelage terre cuite.

Structure :

TERREAL propose une offre complète de solutions pour la structure répondant aux exigences les plus élevées en matière d'innovation.

Briques de murs et briques hauteur d’étage

Cloisons et plafonds

Accessoires Monolithes

Conduits de fumée en terre cuite



Etanchéité à l'air, normes sismiques, performances thermiques et mécaniques, ergonomie, sécurité de mise en oeuvre, nous voyons toujours plus loin pour nos clients.

Solaire :

Les toits deviennent de plus en plus actifs, produisant de l'eau chaude et de l’électricité tout en conservant leur fonction première de protection et d'isolation. Grâce à la forte expertise de TERREAL, la toiture devient positive.

TERREAL fournit des solutions photovoltaïques et aérovoltaïques pour le secteur résidentiel en France, aussi bien pour les toitures neuves que pour les toitures existantes. Des systèmes brevetés et innovants spécialement conçus pour s’adapter aux besoins des utilisateurs et répondre aux nouvelles réglementations thermiques en vigueur. L’offre solaire s’articule autour de 4 solutions :

Photovoltaïques

Pour chauffe-eau thermodynamique

Pour le chauffage et la climatisation

Solaire thermique



TERREAL est une entreprise innovante et engagée, capable d’inspirer ses clients, collaborateurs et partenaires.



TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite. Sur la base de cette expérience unique, notre groupe crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment, au travers de 4 activités : couverture, structure, façade-décoration, solaire. Terreal réalise un chiffre d'affaires de 376 millions d'euros (414M€ pro forma de l'acquisition de GSE Intégration) et compte plus de 2200 collaborateurs à travers le monde.