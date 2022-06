Depuis plus de 20 ans, Tiamp Lse propose une solution de gestion et suivi de chantier innovante, paramétrable et personnalisable, adaptée aux contraintes des Entreprises générales, Gros œuvre et Travaux publics.



À partir d'un noyau progiciel standard, les chargés d'affaire issus du métier, positionnent facilement l'ensemble des besoins (exigences métiers, règles de gestion, méthodes de travail de l'utilisateur) en vue d'une personalisation adaptée aux contraintes du client.



Une application mobile permettant de gérer et suivre les aspects d'un chantier de sa conception à sa livraison vient compléter l'offre métier.