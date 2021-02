Acteur majeur de l’extrusion de profilés PVC, des marques KBE, KÖMMERLING et PROFINE, destinés à la menuiserie extérieure et aux fermetures, le groupe profine rayonne sur le plan international, est présent dans 22 pays, dont un site de production se situe à Marmoutier, en Alsace.

TROCAL est considéré comme un pionnier dans le secteur des fenêtres. TROCAL a mis au point, il y a plus de cinquante ans, la première fenêtre en PVC pour la production en série.

Depuis lors, TROCAL a maintenu sa renommée en tant qu’innovateur de premier plan en matière de technologie des fenêtres.

Les nouvelles conceptions élégantes et les nouvelles technologies sont les points de référence de TROCAL. La pointe que TROCAL tire de son savoir-faire et de sa technologie se reflète dans toutes les générations - qu’il s’agisse de systèmes de fenêtres, de portes résidentielles ou de portes coulissantes. Outre des spécifications exceptionnelles et des propriétés d'isolation thermique et acoustique optimisées, les différentes étapes jalons associent également des installations pour de grandes surfaces vitrées et un design élégant et intemporel.

Les fenêtres TROCAL en PVC satisfont aux exigences actuelles et futures d'une architecture de haute qualité.

Le savoir-faire de TROCAL :