VINYLIT FASSADEN GmbH

Fabricant allemand de bardage pvc, Vinylit développe depuis 40 ans des parements de façade sans entretien pour isoler, protéger et décorer.

La résistance des matériaux, l‘aspect durablement beau et les avantages écologiques des bardages Vinylit séduisent aussi bien les maîtres d‘ouvrage que les artisans.

Les différents bardages peuvent être combinés et mettrent ainsi en valeur les éléments qui attirent particulièrement le regard : l‘entrée, les lucarnes et les pignons.

Vinylit utilise des granulés de PVC recyclés. Déchets et rebus de production sont immédiatement transformés dans nos propres unitées de recyclage et réinjectés dans notre processus de fabrication. Le taux de déchet véritable de Vinylit est inférieur à 1 %. Aucun additif polluant n‘est ajouté. Notre environnement et nos ressources sont préservés.

Une habitation isolée efficacement réduit sa consommation d’énergie et ses émissions de CO2 jusqu’à 50 %. De plus, les bardages Vinylit se démontent et se recyclent très facilement et en respectant l‘environnement.

Des accessoires, des fixations, des encadrements de fenêtres et de portes : un système complet. Cela garantit un montage facile et rapide.

