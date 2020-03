Wilo est une marque du groupe allemand WILO SE, l'un des plus grands constructeurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage pour le génie climatique, la distribution d'eau, le relevage et l'évacuation des eaux usées.

La marque WILO est représentée dans 50 pays par plus de 60 filiales.

Le Groupe emploie près de 7 600 collaborateurs dans le monde. Son chiffre d'affaires 2016 a atteint 1,3 milliard d'euros. Présente sur les marchés du Bâtiment, du Cycle de l'Eau et de l'Industrie, la marque WILO propose des solutions complètes et innovantes pour une gestion optimisée de l'eau.